Камионът бил напълно изправен: Мистерията с блокирания тунел "Витиня" се заплита

14 април 2026, 19:06 часа 719 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Във връзка с инцидента от вчера в тунел „Витиня“ на автомагистрала „Хемус“, при който тежкотоварен автомобил блокира движението и предизвика сериозни затруднения за хиляди граждани, ви информирам следното: След проведен следствен експеримент и извършена обстойна техническа експертиза на превозното средство, е установено, че камионът е бил технически изправен и е могъл да се придвижи на собствен ход извън тунела. Това съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев преди минути във фейсбук. 

Данните от проверката сочат, че не са налице обективни технически причини, които да са възпрепятствали водача да освободи пътното платно своевременно. Напротив - автомобилът е разполагал с необходимата функционалност да бъде изведен от тунела без външна намеса.

Подобни действия, независимо от мотивите зад тях, създават сериозен риск за безопасността на движението и водят до значителни обществени неудобства, пише Кандев. "МВР ще подходи с нулева толерантност към този случай. Налице са данни, които дават основание да се разглежда случилото се като умишлен акт на саботаж, застрашил безопасността на гражданите и довел до сериозни обществени последици. Ще бъдат използвани всички законови механизми за пълното разкриване на обективната истина и за установяване на лицата, стоящи зад тези действия", добави още той. 

Припомняме, че според органите на реда на шофьора му е предложена безплатна пътна помощ, която да го изтегли от тунела, но той я е отказал и е обяснил, че иска неговата пътна помощ, която трябва да дойде от другия край на държавата. Шофьорът обяснил, че началникът му няма да заплати за пътната помощ, ако тя не е от конкретна фирма. Тук подчертаваме, че мъжът е отказал предложената му безплатна помощ, за която няма да има нужда някой да плаща", посочва Георги Кандев.

Елин Димитров Отговорен редактор
