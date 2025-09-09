Войната в Украйна:

09 септември 2025, 11:49 часа
Карал пиян-залян: Задържаха шофьор с 3,11 промила

Мъж на 31 години е установен да шофира в Шумен с 3,11 промила алкохол, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР, цитирани от БТА. 

Екип на „Пътна полиция“ около 19:40 часа вчера е спрял за проверка на улица „Марица“ в града водач на лек автомобил „Киа“ с шуменска регистрация. Зад волана във видимо нетрезво състояние е бил 31-годишент шуменец. Тестът с дрегер е отчел 3,11 промила алкохол в издишания от него въздух. 

Водачът не е дал кръвна проба за химичен анализ. Той е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. Образувано е бързо производство.

От началото на годината в Шуменско са установени 156 неправоспособни шофьори, 120 водачи, управлявали след употреба на алкохол, и 34-ма, седнали зад волана след употреба на наркотици, съобщи на 14 август директорът на Областната дирекция на МВР в Шумен ст. комисар Георги Гендов и припомни, че шофирането след употребата на алкохол е сред най-честите причини за възникването на катастрофи. 

Водач бе установен в началото на юни да шофира с 3,4 промила алкохол в Шумен, след като граждани го свалили от автомобила му и подали сигнал в полицията. 

Най-високата отчетена стойност на водач, шофирал след употреба на алкохол през миналата година в Шуменско, е 3,04 промила, съобщи на брифинг в началото на 2025 г. началникът на сектора „Пътна полиция“ в Областната дирекция на МВР в Шумен гл. инспектор Веселин Георгиев и заяви, че ще продължи засиленият контрол над водачи, употребили алкохол и наркотични вещества, както и в малките населени места на областта. 

Спасиана Кирилова
