Катастрофа затруднява движението по пътя Самоков – София

Затруднено е движението по пътя Самоков – София заради катастрофа при вилна зона „Мечката“, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“.
Движението се осъществява двупосочно в една лента.
Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от „Пътна полиция“, посочват от пътната агенция.
