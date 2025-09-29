Катастрофа затруднява движението по пътя Самоков – София

Затруднено е движението по пътя Самоков – София заради катастрофа при вилна зона „Мечката“, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Движението се осъществява двупосочно в една лента.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от „Пътна полиция“, посочват от пътната агенция.

