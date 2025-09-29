Сумата е ясна: Подробности за поискания подкуп от екипа на Роби Уилямс

Шофьорите на камионите, които са превозвали техниката за концерта на Роби Уилямс, и от които е бил поискан подкуп от двама инспектори от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИААА), са били принудени да отидат до банкомат, за да изтеглят поисканите им 700 евро. Това съобщи в профила си във Facebook кметът на район "Средец" Трайчо Трайков.

Камиони на Роби Уилиямс жертва на корупция у нас: Твърдение на ИПБ

"Роби направи шоу със запазена марка (и да живее английският хумор)! ДАИ също направи коронния си номер - при Нови Хан един юнак спрял тировете на продукцията и им поискал 700 евро, ей така. В брой. И понеже са нямали, ги е накарал да ходят пеша до някакъв далечен банкомат", пише районният кмет в публикацията си.

Припомняме, че по-рано от Институтът за пътна безопасност (ИПБ) сигнализираха за корупция при проверка на камиони, превозващи техника за концерта на британския изпълнител.

Малко след това транспортният министър Гроздан Караджов съобщи, че двамата инспектори са уволнени. "Двамата инспектори са дългогодишни служители, работят в системата на ИААА от 2012 г. Срещу тях незабавно беше образувано дисциплинарно производство и вече са уволнени", каза Караджов.