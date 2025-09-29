Войната в Украйна:

Самокатастрофирал камион спря пътя до ГКПП “Логодаж“

29 септември 2025, 10:46 часа 252 прочитания 0 коментара
Самокатастрофирал камион спря пътя до ГКПП “Логодаж“

Тежкотоварен камион самокатастрофира тази сутрин в района на благоевградското село Зелен дол, видя репортер на БТА. Инцидентът затрудни движението по третокласния път от Благоевград до граничния пункт “Логодаж“ в района на Зелен дол.

Още: Редица самокатастрофи доведоха до смърт и тежки рани

От Областната дирекция на МВР съобщиха за БТА, че движението вече се извършва свободно. При инцидента няма пострадали хора.

Още: Бургазлийка заби БМВ X3 в бетонна колона и се размина с контузии

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Катастрофа камион самокатастрофирал информация 2025
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес