Самокатастрофирал камион спря пътя до ГКПП “Логодаж“

Тежкотоварен камион самокатастрофира тази сутрин в района на благоевградското село Зелен дол, видя репортер на БТА. Инцидентът затрудни движението по третокласния път от Благоевград до граничния пункт “Логодаж“ в района на Зелен дол.

От Областната дирекция на МВР съобщиха за БТА, че движението вече се извършва свободно. При инцидента няма пострадали хора.

