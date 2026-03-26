Казусът "Гюров": Генералният адвокат със становище законно ли е освободен като подуправител

Генералният адвокат към Съда на Европейския съюз Николас Емилиу излезе със становище по казуса с отстраняването на Андрей Гюров като подуправител на Българската народна банка, като основният извод е, че българският Закон за БНБ не противоречи на европейското право. По същество Емилиу приема, че националното законодателство може да изисква от членовете на ръководството на централната банка да декларират свои интереси - например участие в търговски дружества или в управителни органи на организации с нестопанска цел. Такива изисквания не нарушават правилата на ЕС, ако целта им е да гарантират независимостта на институцията.

Според становището, макар европейските разпоредби да се прилагат пряко за управителите на централни банки, е допустимо държавите да въведат сходни правила и за подуправителите, включително по отношение на основанията за предсрочно освобождаване.

Генералният адвокат приема още, че не е проблем подуправител да притежава дялове в компания, стига да има механизъм за преценка дали това създава конфликт на интереси. Ако такъв конфликт бъде установен, трябва да има срок, в който той да бъде отстранен. При неизпълнение, това може да е основание за освобождаване от поста.

Същото важи и за участие в управителни органи на сдружения - то може да бъде ограничено, освен ако не е разрешено от компетентния орган, като отново трябва да се даде срок за прекратяване на несъвместимостта.

Емилиу подчертава и че националният орган, който решава дали да освободи член на ръководството на централна банка, трябва да има правомощия сам да преценява дали е налице "сериозно нарушение".

Казусът "Гюров"

Делото в Люксембург започна след въпроси, отправени от Върховния административен съд по жалба на Андрей Гюров срещу решението на Управителния съвет на БНБ да го освободи. Според централната банка той не отговаря на изискванията за поста и е извършил сериозно нарушение.

Решението на БНБ стъпва на констатации на тогавашната Комисия за противодействие на корупцията, според които Гюров е бил в несъвместимост заради участие в търговско дружество и в управлението на две сдружения, без необходимото разрешение.

По-късно Административен съд София-град обяви акта на антикорупционната комисия за нищожен, с аргумент, че тя е действала без законово основание и при съществени нарушения. Това решение обаче все още не е окончателно, тъй като е обжалвано пред ВАС.

Междувременно делото беше спряно в очакване на позицията на Съда на ЕС, която сега идва под формата на становище на генералния адвокат. То не е задължително за съда, но често се следва в окончателното решение.

Паралелно с това развитие, Андрей Гюров подаде оставка като подуправител на БНБ, след като прие да бъде назначен за служебен премиер. Това стана по силата на новите правила в Закона за БНБ, които изискват освобождаване от поста при заемане на такава длъжност.

Преди излизането на становището, от БНБ поискаха делото пред ВАС да бъде прекратено. Съдът все още не се е произнесъл по това искане - предстои да бъде изчакано становището на Гюров и да се представят допълнителни документи, включително официално потвърждение за подадената от него оставка.