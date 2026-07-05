Не съветвам Десислава Атанасова да рови твърде много

Не съветвам Десислава Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват. Думите са на министъра на вътрешните работи Иван Демерджеив по повод данните за съвместни полети на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова.

"МВР извършва мащабна проверка", каза той. Според вътрешния министър основните въпроси, на които се търси отговор, са свързани с произхода на средствата за плащане, реалната цена на полетите и дали те съответстват на пазарните нива. ОЩЕ: Демерджиев заговори за манипулации и заличаване на данни за полетите на Пеевски

В петък (3 юли) в позиция конституционният съдия Десислава Атанасова заяви, че "твърдението, че на 5 април 2024 г. съм пътувала с Делян Пеевски от летище "Васил Левски" - София до Дубай с частна компания "Хиперион Авиейшън" е невярно". С оглед обективното изясняване на фактите и обстоятелствата, свързани с пътувания в качеството ѝ на конституционен съдия, тя приложи и документи. ОЩЕ: Десислава Атанасова обясни за полетите с Пеевски, показа и документи (СНИМКИ)