Моторист загина на място при катастрофа край Плевен

Моторист загина при катастрофа на пътя Бяла - Ботевград край село Гривица. Това съобщиха от МВР – Плевен. 66-годишният мъж, управлявал мотоциклет " Хонда", е загинал при тежка катастрофа в района на Авиобаза "Гривица". Сигналът за произшествието е постъпил в 11.29 часа в ОДМВР- Плевен. По първоначална информация мотористът се е блъснал в предната част на лек автомобил "Нисан", който е бил спрял, за да извърши обратен завой.

Още: Тир катастрофира на АМ “Хемус“, движението е затруднено

Вследствие на силния удар 66-годишният мъж е починал на място. Тялото е приведено за аутопсия. На място се извършват огледи.

Движението в участъка се регулира от служителите на "Пътна полиция". Образувано е досъдебно производство и е сезирана ОП Плевен. Причините и обстоятелствата около трагичния инцидент се изясняват.

Още: Обърнат камион затвори временно пътя Ямбол - ГКПП "Лесово"

Това е вторият смъртен случай при пътнотранспортно произшествие в Плевенско за последните дни. В Кнежа жена загуби живота си, след като беше блъсната на пешеходна пътека. По-рано в неделя тир се вряза мантинелата на автомагистрала „Струма“ в района на Бело поле.

Още: Челна катастрофа край Бургас, има жертва