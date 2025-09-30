Войната в Украйна:

Кола на релсите забави движението на влака София - Силистра

30 септември 2025, 09:43 часа 388 прочитания 0 коментара
Кола на релсите забави движението на влака София - Силистра

Изоставена кола на релсите предизвика закъснение на София – Силистра. Пътниците от влака са били забавени с 90 минути заради автомобил, който е бил оставен на жп релсите, съобщиха за БТА от  Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) и Българските държавни железници (БДЖ). По тяхна информация около 6:00 тази сутрин работещите на гарата в Дулово са били уведомени, че върху релсите, на място без железопътен прелез, е бил изоставен лек автомобил. Колата е била с видими щети, не са открити хора в нея. 

Боядисаха 700 км релси: Причината са температурите

Прехвърляне

Пътниците са били прехвърлени на друг влак. На мястото са дошли органите на реда и е уведомено ръководството на железниците. Към момента е спряно отпътуването на влакове от и към Силистра. Изчаква се екип на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", който да премести автомобила.

Инцидент 

Припомняме, че преди дни 46-годишен жител на Стамболийски бе установен като автор на злоумишлен сигнал за поставено взривно устройство в пътнически влак, съобщиха от полицията. Последвалата проверка не намерила наличие на взривоопасни вещества. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 326, ал. 1 от НК, под наблюдението на районна прокуратура.

Машинист избегна удар в скала, пътници помогнали за освобождаването на релсите

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Силистра релси Дулово изоставена кола
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес