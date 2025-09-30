Сезираха прокуратурата заради колчетата, сложени около парламента заради Пеевски

"Да, България" подаде сигнал до Върховна прокуратура във връзка с опит за нерегламентирано поставяне на антипаркинг колчета пред един от входовете на Народното събрание. Припомняме, че миналата седмица стана ясно, че пред служебния вход на парламента, откъм площад "Жельо Желев", фирма разкопа част от настилката на жълтите павета в опит да бъдат поставени антипаркинг колчета. ОЩЕ: Колчетата, сложени около парламента, за да не ходи Пеевски пеша, са незаконни (СНИМКИ)

Наличие на престъпление

Според "Да, България", извършените изкопни работи са се осъществили върху територия, която е част от културна ценност, а именно настилката от жълти павета в централната градска част на София, призната за културна ценност с решение на Столичния общински съвет от 2013 г. и подлежаща на специален режим на опазване по реда на Закона за културното наследство (ЗКН). "Тази настилка е публична държавна собственост и всякакви намеси в нея подлежат на предварително съгласуване с Министерството на културата и издаване на разрешение по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ)", поясняват от партията.

Проверка на Столичния инспекторат, възложена кмета Терзиев, е потвърдила липсата на документи и разрешения, като е съставен акт за административно нарушение.

ОЩЕ: "Ходи пеша, бе": ПП блокираха входовете към служебния паркинг на Народно събрание (СНИМКИ)

Според "Да, България" обаче, наличните данни сочат за евентуално наличие на престъпление от общ характер, тъй като са предприети изкопни дейности без надлежно разрешение върху обект, представляващ културна ценност, както и повреждане на настилка – културна ценност, което потенциално може да обоснове признаците от обективна и субективна страна на състава на престъпление.

ОЩЕ: "Наркоман. Погледни колко си смешен": Пеевски в словесен сблъсък с Асен Василев, Кирил Петков и ПП (ВИДЕО)

С оглед на това, от партията настояват да бъде извършена пълна, всеобхватна и обективна проверка включително да се изискат от Столична община, Министерството на културата и направление „Архитектура и градоустройство“ всички документи, свързани с извършените дейности с оглед установяване на обективната истина и предприемане на надлежни мерки.