Българката Канина Крисалис влезе в международна бестселър класация с романа си "Нектар“

Българската авторка Канина Крисалис влезе в престижната бестселър класация на най-голямата световна онлайн търговска платформа1 с романа си „Нектар“. Книгата се нареди в Топ 100 на най-продаваните заглавия и с това си спечели бестселър значка, която се визуализира до заглавието и показва, че книгата е сред водещите по продажби в дадени категории и/или подкатегории.

Книгата на Канина Крисалис достигна до #61 в категория „Любовна художествена литература“ и до #62 в категория „Художествена литература: мистерии, трилъри и съспенс“, сред автори като Елиф Шафак и Джеймс Фрей.

Повече за романа „Нектар“

От премиерата през май тази година романът „Нектар“ е продаден в хиляди копия на български и английски език. Той проследява съдбата на Айла, млада жена, чието тяло и памет са съсипани след години на хаос и зависимости. Момичето не си спомня коя е Селен - сестрата, за която всички твърдят, че съществува. Търсенето ѝ я отвежда в най-мрачните кътчета на Солун, а с всяка стъпка към истината Айла рискува да изгуби не само сестра си, но и самата себе си.

„Нектар“ е жанрово неуловим роман, който съчетава мистерия, магически реализъм и емоционална дълбочина, за да изследва паметта, травмата и идентичността.

„Наложи ми се да напиша тази книга, защото не можех повече да я нося в себе си. Тя ме разкъсваше отвътре. Нямах избор“, признава Канина Крисалис.

Корицата на „Нектар“ е дело на белгийския художник и визуален творец Фабиан Аертс – мултидисциплинарен артист, работещ в сферата на 3D дизайна, дигиталните изкуства и анимацията. Работата му се отличават с кинематографична визия и силно въздействащи образи, които напълно допълват атмосферата на романа.

Канина Крисалис е творческият псевдоним на Калина Панайотова, която се отличава с дръзко, необуздано и смело писане, каквото рядко се среща в българската съвременна литература. Стилът ѝ съчетава свобода, интензивност и безкомпромисност към темите, които изследва.

„Нектар“ е дебютният роман на Канина Крисалис, която започва европейско турне за представяне на книгата и извън България през есента.