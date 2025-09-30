Войната в Украйна:

30 септември 2025, 09:56 часа 528 прочитания 0 коментара
Потрошил 7 магазина в София: Искат постоянен арест за румънец

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност гражданин на Румъния, счупил прозорци на търговски обекти в центъра на София, предава БГНЕС.

Случаят е от  тази неделя, 28 септември. Доказателствата сочат, че около 21.15 часа, обвиняемият В.Ф. в условията на продължавано престъпление, е счупил стъклени прозорци на седем магазина на бул. "Княгиня Мария Луиза" и ул. "Екзарх Йосиф" в централната част на столицата.

По случая е образувано досъдебно производство, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

Предвид възможността да се укрие, В.Ф. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор.

Предстои да бъде внесено искане до съда за налагане на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
вандализъм задържане под стража обвиняем информация 2025
