Потрошил 7 магазина в София: Искат постоянен арест за румънец

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност гражданин на Румъния, счупил прозорци на търговски обекти в центъра на София, предава БГНЕС.

Случаят е от тази неделя, 28 септември. Доказателствата сочат, че около 21.15 часа, обвиняемият В.Ф. в условията на продължавано престъпление, е счупил стъклени прозорци на седем магазина на бул. "Княгиня Мария Луиза" и ул. "Екзарх Йосиф" в централната част на столицата.

По случая е образувано досъдебно производство, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

Предвид възможността да се укрие, В.Ф. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор.

Предстои да бъде внесено искане до съда за налагане на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

