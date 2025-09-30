"Булгаргаз" дължи вече над 600 млн. лв. заради "Боташ", но не може да ги плаща

Договорът с турската държавна енергийна компания "Боташ" вече е задължил "Булгаргаз" с над 600 милиона лева, които българското дружество "не може да изплаща", заяви министър-председателят Росен Желязков. Той участва в кръгла маса на тема „Големите проекти в българската енергетика през призмата на геополитиката, националната сигурност и дипломацията“, организирана от Института за стратегии и анализи. Премиерът подчерта, че въпросът не бива да се свежда само до политическа полемика, а изисква "професионален подход" и "експертни решения".

"Поставили сме на едната страна на везните бъдещето на „Булгаргаз“, а на другата – начина, по който функционира икономиката на страната през политически решения. Необходимо е да се търсят устойчиви решения с дългосрочна логика, а не краткосрочни политически ходове“, каза още той, цитиран от правителствения пресцентър.

Как правителство с кратък мандат взема решения за 13 години напред?

Желязков посочи, че проблемът с договора с „Боташ“ е не само финансов, а и поставя принципни въпроси. „Този договор поставя въпроса доколко дългосрочните решения могат да се вземат от правителство с много кратък мандат – за цели 13 години напред. В своя потенциал, с цялостната ескалация, договорът би струвал на държавата около 6 млрд. лева. Когато се разглежда този негов дългов потенциал, трябва да се зададе въпросът какъв е неговият приходен потенциал. Основният въпрос е доколко се защитава държавният интерес – не само в момента, а през целия жизнен цикъл на договора", заяви Желязков.

Той има предвид подписването на споразумението от страна на служебното правителство на Гълъб Донев, назначено от президента Румен Радев. Тогава министър на енергетиката беше Росен Христов, а директор на "Булгаргаз" - Деница Златева. При акция на Антикорупционната комисия в дома на Христов бяха открити 80 000 евро в брой, а 100 000 лева бяха намерени в дома на Златева: След шест часа разпит: Какво каза бившият енергиен министър Росен Христов?

Разследването бе по договора с турската компания „Боташ“ за газови доставки от 2023 г., който е със срок 13 години и за който се твърди, че ощетява България. Страната ни плаща по над 1 милион лева дневно на „Боташ“ - дори да не използва терминалите в максимален капацитет. По-конкретно - по 1.05 млн. лв. дневно по договора с "Боташ", а догодина числото ще е 1.1 млн. лв. През 2027 г. ще нарасне на 1.2 млн. лв. дневно. Причината е инфлационният индекс в САЩ, който е приет като релевантен за споразумението.

Правителството се опитва да предоговори споразумението с турската компания. През май министърът на енергетиката Жечо Станков заяви пред парламента, че в договора с "Боташ" няма предвидена клауза за прекратяване, освен ако страната ни не плати пълната сума от над 4 млрд. лв. "Ако броим и бъдещите индексации за 13-те години, за които е контрактът, сумата може да набъбне до 6 млрд. лв.", посочи тогава той.

Енергията не е просто ресурс, а "валута"

Росен Желязков сега изтъкна, че договорът прекалено много е бил натоварен с политически контекст и това е попречило да се вземат конкретни и комплексни решения за неговата реализация, изменение или прекратяване. „Не можем да подминаваме проблемите в енергетиката, които са резултат от неправилни решения и се превръщат в част от политическия дебат. Въпросът за „Боташ“ е именно такъв – той трябва да се решава професионално, с оглед на държавния интерес и устойчивостта на енергийния сектор", смята премиерът.

По думите му - правилните политики са в основата на устойчивото развитие на сектора и предпоставка за "привлекателна инвестиционна среда".

Росен Желязков каза, че енергията вече не е просто ресурс, а е новата валута на глобалната политика.

В речта си той акцентира и върху необходимостта от последователни политики, които да създават предвидима среда за инвеститорите. „Развитието на новите енергийни коридори, развитието на ядрения потенциал, инвестициите, но и разумното инвестиране във възобновяемите източници и балансиращи мощности, са амбициозни проекти. Те могат да бъдат успешно реализирани само когато има професионален и социален консенсус. Най-важното за инвеститорите е стабилността, предвидимостта и икономическата логика в дългосрочен план“, подчерта Росен Желязков.

