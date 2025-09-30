Войната в Украйна:

Ужасяваща гледка: Откриха трупове в хамбар на кораб в Бургас

30 септември 2025, 12:11 часа 623 прочитания 0 коментара
Двама души са открити мъртви в хамбар на борда на плаващия под флага на Маршаловите острови кораб за генерални товари DEVBULK BEGUM (IMO: 9625607), съобщи Maritime.bg, цитирана от БГНЕС. Телата им са открити тази нощ, когато започва обработка на кораба в терминал на Пристанище Бургас.

Мъжете са били в товарен хамбар, където е установена тяхната гибел. Те не са част от екипажа на построения през 2012 година плавателен съд.

Двете открити лица не са служители или работници в пристанищния терминал.

Корабът е собственост и се менажира от базирани в Истанбул компании, според справка в Equasis.

Съдът е превозвал товар меден концентрат от Перу.

Преди няколко месеца в морски контейнер с банани от Еквадор митническите служители на пристанището в Бъргас откриха над 40 кг кокаин. Стойността на заловения наркотик възлиза на около 19 млн. лева по цени на съдопроизводството.

Виолета Иванова
