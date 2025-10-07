Комисар Джартов: 39 населени места все още са без ток заради бедствията

“Към момента 39 населени места са все още без възстановено електрозахранване. Сутринта бяха 51, така че за момента можем да кажем, че нямаме усложняване на обстановката“. Това съобщи директорът на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) главен комисар Александър Джартов, цитиран от БГНЕС. “За това денонощие имаме 58 сигнала за произшествия, 24 са свързани с метеорологичните условия. От тези 24 сигнала 23 са за паднали дървета и клони. Единствено едно отводняване имаме“. Той увери още, че засега няма опасност за хората.

Получена е и неофициална информация за залети участъци на територията на село Лозенец и на курортен комплекс Нестинарка.

Започва отводняване

„На Нестинарка водите са се оттекли, като за Лозенец имаме само един обект, който е хотелски комплекс, чиято дворна площ и басейн са залети с вода, като ще започнат действия по отводняване след като бъде преустановен притокът“, каза Джартов.

Снимка БГНЕС

Няма концентрация на отделни произшествия на територията на отделни населени места, добави още Джартов. „Няма критични точки в момента, които да представляват опасност за населението“, допълни той.

Излизаме от заседание на Оперативния щаб на Министерство на вътрешните работи (МВР) при бедствия, където ежеминутно приемаме информация от цялата страна,

анализираме я, пренасочваме сили и средства, за да отговорим адекватно на метеорологичните условия, заяви от своя страна заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров.

