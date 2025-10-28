Корупция в КАТ-София: ВИП номера за политици и бизнесмени срещу услуги

Софийската градска прокуратура е образувала досъдебно производство за предполагаеми корупционни действия на служители от столичния отдел "Пътна полиция". Това става ясно от писмен отговор на вътрешния министър Даниел Митов на въпрос на депутата от партия МЕЧ Николай Радулов. Разследването е свързано с нерегламентирано "резервиране" на специални регистрационни номера – т.нар. ВИП номера с четири еднакви цифри.

По думите на Радулов първият вътрешен сигнал за злоупотреби е подаден още през пролетта на 2024 г., когато е било установено, че табели с номера от серията 1111 до 9999 се укриват и не се включват в официалните жребии, предвидени по закон.

Номера за политици и бизнесмени

Според него публикации в медиите сочат, че тези табели се предоставяли неофициално на влиятелни бизнесмени и политици срещу услуги или други облаги. Радулов твърди още, че държавата е била ощетена с около 60 хил. лв. от пропуснати такси, а през 2025 г. случаят се е разраснал, като броят на укритите номера вече надхвърля 40.

Депутатът настоява министърът да обяви кога ще приключи проверката и дали ще бъдат публикувани конкретните номера на въпросните табели, както и информация за това на кого са били разпределени.

В отговора си Даниел Митов уточнява, че след извършена вътрешна проверка е започнало досъдебно производство под надзора на Софийската градска прокуратура и че работата по случая продължава. Той припомня, че според Закона за държавните такси и Тарифа №4 на МВР предоставянето на регистрационен номер по избор е официална платена услуга, за която се дължи държавна такса.