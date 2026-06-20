Край луксозен курорт на Черноморието: Задържаха 27 мигранти, возени от дрогиран шофьор

Гранични полицаи задържаха 27 незаконни мигранти при проверка на микробус с британска регистрация в района между плаж Аркутино и разклона за комплекс "Св. Тома“. Автомобилът е бил управляван от 31-годишен мъж от Бургас без шофьорска книжка, като е бил и под въздействие на наркотични вещества. Това съобщиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Бургас.

Проверката

Микробусът е бил спрян от служителите на реда около 20:00 ч. в четвъртък. При проверката в товарния отсек на автомобила са открити 27 чужденци без документи за самоличност. От тях 22-ма заявили, че са граждани на Афганистан, а петима - на Пакистан. Те са задържани в Граничното полицейско управление (ГПУ) в Бургас.

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Задържан е и водачът на микробуса. Установено е, че той не притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство. Направената проверка за употреба на наркотични вещества е отчела положителен резултат за метамфетамин.

По случая е образувано бързо производство от ГПУ – Бургас. Уведомена е също и Районната прокуратура.

Преди седмица 32-ма нелегални мигранти и техният водач бяха задържани на контролно-пропускателния пункт „Пода“ на входа на град Бургас.

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