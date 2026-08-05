Скандал: Чия собственост е имотът с нелегалната лаборатория за фентанил

Имотът, на територията на който полицията разкри и разби нелегална лаборатория за производство на опасния наркотик фентанил, не е на Столична община, а на бюджетна организация към минисъра на земеделието и храните. Това се казва в позиция, публикувана на страницата на Столична община в интернет. “Във връзка с разпространената информация, че имотът, в който е разкрита нелегалната лаборатория за производство на фентанил, е собственост на Столичната община, заявяваме категорично, че това твърдение не отговаря на фактите. Видно от кадастралните регистри, собственик на имота е Селскостопанската академия (Национален център по аграрни науки) – бюджетна организация към министъра на земеделието и храните, а не Столичната община“, се казва в позицията. Още: ГДБОП разби една от най-големите лаборатории за фентанил у нас: Изнасяни са по 10 килограма на ден

Общината не го е давала под наем

От общината категорично отричат, че са давали обекта под наем: “Столичната община не е страна по договори за наем, управление или стопанисване на този имот и по никакъв ред не носи отговорност за начина, по който той е бил използван.

Снимка МВР

Призоваваме компетентните институции да предоставят коректна и проверена информация, за да не се допуска разпространението на неверни твърдения, които подвеждат обществото и създават погрешни внушения. Столичната община изразява подкрепата си за действията на МВР и ГДБОП срещу производството и разпространението на наркотични вещества и очаква всички обстоятелства по случая да бъдат изяснени в хода на разследването“, пишат от общината. Още: 1 млрд. евро от ЕС: Радев го даде за пример, че България не е в изолация (ВИДЕО)

Припомняме, че Вчера антимафиотите разбиха нарколаборатория в столичния квартал “Факултета“. По данни на разследващите, всеки ден оттам са излизали между 6 и 10 килограма фентанил, готов за употреба за цялата страна. Задържаните са криминално проявени. Очаква се прокуратурата да им повдигне обвинения. От ГДБОП потвърдиха, че те към момента са 10 души. На претърсените адреси, освен сериозно количество от дрогата и над 300 хиляди евро, са намерени оръжия и криптопортфейли. Още: Никой не е в безопасност: Фентанилът и продължаващото безхаберие на България