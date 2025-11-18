Стрелба в голям магазин в София, МВР проверява: Въпросите, които чакат отговор

Стрелба посред бял ден в центъра на София, за която МВР не съобщава нищо официално, а вече са минали около два месеца и половина - такова твърдение направиха от гражданско сдружение "БОЕЦ" в профила си във Facebook на 17 ноември. Според тях това се е случило на 3 септември 2025 г. в 18:24 часа на бул. "Александър Стамболийски", в близост до ул. "Опълченска". От "БОЕЦ" твърдят, че тогава двама мъже влизат в магазин от известна търговска верига. Секунди по-късно други трима откъм булеварда откриват стрелба към тях, насочена към вътрешността на обекта.

По информация на сдружението - атакуваните отвръщат с огън, като поне един от използваните пистолети е бил газов. Натиснат е паник бутон и само минути по-късно на място пристигат множество екипи на СДВР. „БОЕЦ“ подчертава, че стрелбата е станала посред бял ден, в оживен район на столицата, но въпреки това не е последвала публична информация от МВР или СДВР.

Кратък отговор от МВР

В тази връзка от Actualno.com се свързахме с отдела за "Връзки с обществеността" към Министерството на вътрешните работи. На въпрос, касаещ предполагаемия инцидент, от отдела ни съобщиха, че нямат информация, но посочиха, че МВР проверява дали се е случило.

След това изпратихме въпроси до Министерството на вътрешните работи по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Питаме ведомстото реагирали ли са екипи на СДВР, както се твърди, има ли задържани лица (а впоследствие - и освободени), има ли пострадали, открити ли са на място оръжия и/или други предмети/вещества, насочващи към криминално деяния.

Задаваме и въпроси дали са разпитани свидетели, както и дали прокуратурата е била уведомена за евентуално образуване на досъдебно производство.

Съгласно ЗДОИ отговор на заявлението за информация трябва да бъде получено задължително до 14 дни (две седмици) от подаването му. Исканата информация се предоставя с решение на съответния орган.

