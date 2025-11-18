Като във филм: 100 километра гонка с десетки полицаи и пиян рецидивист във Варненско

Истинска екшън сцена като от холивудски филм се е разиграла в понеделник през нощта във Варненско. Става въпрос за близо 100-километрова гонка срещу шофьор, управлявал автомобил след употреба на алкохол, който отказал да спре за проверка, съобщава NOVA. В полицейското преследване са участвали екипи от пет районни управления, което включва десетки полицаи.

Заради високата скорост и опасността за живота на водача не са използвани принудителни помощни средства за спиране - шипове. Преследването е приключило в района на село Ягнило, където автомобилът е катастрофирал.

Кой е филмовият герой?

Проверката с техническо средство е отчела 2,29 промила алкохол, а водачът и спътникът му са били във видимо нетрезво състояние. По случая е образувано досъдебно производство. Мъжът е на 33 години, от село Есеница и е криминално проявен с редица предишни нарушения на пътя.

