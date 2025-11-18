Студио Actualno:

Като във филм: 100 километра гонка с десетки полицаи и пиян рецидивист във Варненско

18 ноември 2025, 11:25 часа 288 прочитания 0 коментара
Като във филм: 100 километра гонка с десетки полицаи и пиян рецидивист във Варненско

Истинска екшън сцена като от холивудски филм се е разиграла в понеделник през нощта във Варненско. Става въпрос за близо 100-километрова гонка срещу шофьор, управлявал автомобил след употреба на алкохол, който отказал да спре за проверка, съобщава NOVA. В полицейското преследване са участвали екипи от пет районни управления, което включва десетки полицаи.

Заради високата скорост и опасността за живота на водача не са използвани принудителни помощни средства за спиране - шипове. Преследването е приключило в района на село Ягнило, където автомобилът е катастрофирал.

Още: Шофьорът, помел коли в центъра на София, заемал държавен пост

Снимка: БГНЕС

Кой е филмовият герой?

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Проверката с техническо средство е отчела 2,29 промила алкохол, а водачът и спътникът му са били във видимо нетрезво състояние. По случая е образувано досъдебно производство. Мъжът е на 33 години, от село Есеница и е криминално проявен с редица предишни нарушения на пътя.

Още: Отнемат шофьорската книжка на Емрах Стораро след гонката с Константин (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Полицейска акция Пиян шофьор полиция гонка
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес