Нова трагедия на "Тракия": Камион премина през мантинелите и помете коли

Поредна тежка катастрофа е станала на магистрала "Тракия" в района на 311-и километър, в посока София. По първоначални данни камион е преминал през мантинелите в средната разделителна ивица и е навлязъл в платното за насрещно движение. Това съобщи Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП) в профила си във Facebook.

"При навлизането си в насрещното, камионът е ударил няколко автомобила. Вероятно има тежко ранени, като е възможно да има и загинали", пише тя.

"Лека кола и служебна баничарка са смазани. Има пострадали. Все обще няма полиция, пожарна и бърза помощ. Задръстването посока Бургас е няколко километра.... Имаше десетки хора, но колите са смазани и трябва техника и екипи", написа в профила си в социалните мрежи и адвокат Николай Хаджигенов.

Тежкият инцидент затвори магистрала "Тракия".

Първите данни: Един човек е загинал, той още е затиснат в купето на автомобила си, а двама души са ранени. За тях е изпратен медицински хеликоптер, който да ги откара в лечебно заведение.

Това е поредният тежък инцидент на автомагистрала "Тракия", при който товарен камион преминава през разделителните съоръжения и навлиза в насрещното платно, което отново поставя въпроса за безопасността на движението и контрола върху тежкотоварния трафик.

Очаква се допълнителна информация от компетентните институции за състоянието на пострадалите и обстоятелствата около катастрофата.

Задействаха BG-ALERT

Областна администрация - Ямбол задейства системата BG-ALERT заради тежката катастрофа. Във връзка с инцидента движението временно се пренасочва. Автомобилите, пътуващи в посока Бургас, ще бъдат отклонявани при пътен възел “Зимница“, като ще преминават по път I-6 през пътен възел “Петолъчката“ и след това ще продължават към Бургас. Областният управител на Ямбол Георги Чалъков отправи апел към всички водачи:

„Моля всички шофьори да проявят търпение и разбиране заради въведената временна организация на движението. Спазвайте указанията на служителите на МВР и пътните знаци, не предприемайте рискови маневри и шофирайте с повишено внимание. Най-важното е всеки да достигне безопасно до своята дестинация.“

От Областна администрация - Ямбол призовават гражданите да следят актуалната информация за пътната обстановка и да планират пътуванията си, като се съобразяват с временната организация на движението.