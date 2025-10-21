Моловете са ни модерни, сигурността – слаба: Бивш мениджър по сигурността разкри слабостите

Видеонаблюдението в големите търговски обекти не е ефективно. С камерите се откриват най-много 10% от престъпленията. Техниката е остаряла, не се виждат ясно лицата, има твърде много мъртви зони. Видеонаблюдение има навсякъде, но реално не върши работа. Това разкри Георги Ерменков, който е бивш мениджър по сигурността в един от софийските молове, в ефира на Нова телевизия. Той подчерта, че липсата на достатъчна охрана и слабият контрол върху частните охранителни фирми са сред основните причини за инциденти.

Няма достатъчно охрана

Той обясни, че в много търговски центрове липсва нужният брой служители, особено в натоварени часове. "В конкретния мол, в който стана кървавия инцидент с 15-годишно момче, трябва да има поне 15-20 човека на смяна. Реално обаче са 5-6 души. При такъв капацитет от посетители това е крайно недостатъчно", заяви експертът.

Проблем е и че у нас няма законово разписани минимални стандарти за броя и квалификацията на охранителите в моловете. "Няма такива правила. Това трябва да се приеме с гласуване от парламента или да се въведе като изискване на национално ниво. В момента всеки мол сам решава колко души да наеме и какви изисквания да им постави", обясни той.

Относно квалификацията на охранителите, Ерменков каза, че един охранител трябва да има поне средно образование, да е психически здрав и да е изкарал курс за охрана. Но контролът от СДВР е изключително слаб - няма достатъчно проверки, няма реален надзор върху фирмите.

Трябват нови мерки

По думите на Ерменков, нови мерки за сигурност са наложителни, особено по отношение на проверките на входовете. Според него може да се поставят метални рамки и устройства за проверка на оръжие. "Това е практика в много европейски държави и работи отлично", обясни той. И даде пример с Турция. "Бях наскоро там – във всеки голям търговски център има рамки и охрана на входа. Минава се като на летище. Да, техниката е скъпа, но гарантира сигурност", обясни експертът по сигурността.