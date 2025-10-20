Войната в Украйна:

Психолог: Епидемията от агресия е обхванала всички поколения

Епидемията от агресия е обхванала всички поколения. Това заяви в „Лице в лице“ по bTV психологът д-р Пламен Димитров. Той даде пример с възпитанието на децата и поведението на хората към по-възрастните им родители. „Децата са свидетели от най-ранна възраст на насилие в семейството, в обществото, на пътя и пренасят тези силови методи за „решаване“ на проблеми в своето ежедневие. Ние ходим след събитията и броим трагични случаи“, каза психотерапевтът.

Според него грижата за младите хора трябва да е приоритет на държавата. Според него младежките клубове из страната с финансирана от бюджета дейност са твърде малко. Психологът обясни, че в подкрепата на подобни клубове могат да се включат фирмите и общините. „Младежките програми не са достатъчни и имат нужда не просто от това да реагират постфактум на проблемите, а да са ориентирани стратегически и дългосрочно“, допълни д-р Димитров.

Относно насилието между деца, психологът заяви: „Човешката природа има заложена тъмна страна. Ние сме хищници и понякога агресията се отключва. Границата между насилието и страданието често е размита. Обикновено хората, които нападат са жертви“.

Според него насилието се проявява там, където има липси – на нежност в семейството и любов. „Как от добри деца стават лоши хора? Това се случва, когато не ти се помага в момент на нужда. Няма да стане само с проповеди и морализаторство. Ще стане с научен подход и отговорна политика“, уточни психологът. 

