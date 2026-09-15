Мъж наръга сериозно човек, направил му забележка да не пребива кучето си

Двама мъже за били наръгани от друг мъж, който е пребивал кучето си с юмруци и ритници според показания на съпругата на един от пострадалите пред Нова телевизия. Тя разказва, че въпросният нападател е нападнал съпруга ѝ след забележка да не бие така кучето, сбили са се и собственикът на кучето е извадил кухненски нож, както е успял сериозно да наръга в корема и под мишницата, дланите и главата съпруга - той е в интензивно отделение. Другият пострадал е имал порезни рани по ръцете - той се е притекъл на помощ на по-тежко пострадалия, отделно още хора са се намесили и така не се е стигнало до далеч по-сериозни последствия.

Според съседи, въпросният човек е арестуван - той е на 48 години и често бие кучето си. Хората казват, че работел като касапин в местна транжорна. Има и оплаквания, че наскоро той е опитал да се сбие с друг мъж, а МВР казва, че засега мъжът остава в ареста. Кучето пък е прибрано от съсед, който му търси нов стопанин.

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