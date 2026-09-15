"Дейността на Калушев е меко казано укорима": Божанов за случая "Петрохан"

"Меко казано е укорима дейността на Калушев", каза съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов в сутрешния блок на БНТ и заяви, че можем да се възмутим от цялата история. Той обаче намекна, че темата се експлоатира предизборно, като според него този случай не може да се свързва с неговите политически среди. "Единственият, който е дарявал средства, а това е новина от 6-8 месеца, е кметът Терзиев. Той е дал обяснение каква е била мотивацията", заяви още Божанов.

Той обърна внимание, че няма отговор на много важен въпос и той е дали е можела да се предотврати смъртта на тримата на Околчица и разкритикува, че сигналите в ГДБОП и ДАНС за дейността на Калушев са били неглижирани.

"Нямам основания да не вярвам на основната версия. Въпросът е прокуратурата убедителна ли е. А тя не беше убедителна вчера", добави още Божанов.

Какво е искала да каже прокуратурата?

Божанов обаче отправи критики към прокуратурата и заяви, че не е разбрал какво е искала тя да каже вчера на пресконференцията по случая.

"Какво наложи при неизготвени 12 или 13 експертизи да се дава тази пресконференция, която не ни каза нещо, което не знаем или нещо, което не е било подозирано?", каза още Божанов.

Той заяви, че е прочел всякакви хипотези, включително, че това е отговор на темата с помилването на Петричкия Ескобар, но и че е имало хора на пресконференцията, които са били свързани с ГЕРБ или ДПС. ОЩЕ: Едно оръжие, изстрели от упор и въпроси около интимни следи: Съдебен лекар разкри детайли за трагедията на Околчица

Президентът не е селски кмет

Божанов коментира и случая с помилвания Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар, като посочи, че президентът не е селски кмет. "Не може да се каже тя не е знаела какво подписва. Това е изключително важно правомощие на вицепрезидента", добави Божанов.

Той уточни, че има още четири помилвания за наркотици. ОЩЕ: "Помилвала е наркодилъра Петричкия Ескобар": Асен Василев иска Йотова да се оттегли от президентския вот (ВИДЕО)

Изборът на нов ВСС

Съпредседателят на "Да, България" коментира и избора на парламентарната квота на ВСС и посочи, че изслушването ще определи кои са тези, срещу които някой трудно може да възрази.

"Да, някои през годините, може да не са заемали реформаторски позиции, но в изслушването може да покажат ясно къде стоят",заяви още Божанов.

Той допусна, че новият Висш съдебен съвет може да стартира и непопълнен, но се търси да се изберат 11-те най-подходящи кандидати. ОЩЕ: Николай Найденов: Вече има подаден сигнал за влияние върху избора на магистрати за ВСС