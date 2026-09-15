В политическата кампания първата жертва е истината. Това каза в сутрешния блок на БНТ преподавателят по политически науки Христо Панчугов в контекста на президентските избори, случая "Петрохан" и помилването на Петричкия Ескобар. Според него битката не е да разберем какво се е случило със случая Петрохан, а за хората, които не са решили какво да направят. "Това да гласуват срещу партийния враг, или напротив да подкрепят някаква разумна алтернатива и да търсят алтернативен тип гласуване", смята Панчугов.

Негативизмът в обществото

Според Георги Харизанов в обществото има все повече негативни емоции, защото ги има актуалните сценарии с обвинения и история от едната и с обвинения и истерия от другата страна.

Думите му бяха във връзка със случая Петрохан-Околчица, но и с помилването на Петричкия Ескобар.

"Подхранва се една омраза и един негативизъм долу между хората", смята още Харизанов.

Според журналиста и политически анализатор Ружа Райчева външната политика е темата. "Този дебат е неизбежен. Силно се надявам да застанат лице в лице основните претенденди, за да видим как спорят и държат на своята теза. Дотук те са като в собствени балони, правят отделни кампании, говорят неща, които са ориентирани навътре", смята още Райчева. ОЩЕ: Графикът е готов: Докъде стигна ЦИК с подготовката за вота наесен

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