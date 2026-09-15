Спорт:

Официално: Властта започна закриване на Комисията по досиетата

15 септември 2026, 6:39 часа 832 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images / Guliver
Официално: Властта започна закриване на Комисията по досиетата

Официално - управляващото мнозинство на "Прогресивна България" започна закриване на Комисията по досиетата. Бъдещето на комисията беше заложено на карта още в преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2026 г. Очаквано, след като той беше приет, вече започна и закриването на Комисията по досиетата. За тази цел ремиерът Румен Радев е сформирал Междуведомствена работна група, която трябва да подготви законодателно решение, с което Комисията по досиетата да бъде закрита, а дейността ѝ прехвърлена към Държавна агенция "Архиви" (ДАА). Още: Според управляващите Комисията по досиетата била изчерпана, щели да я дигитализират

Междуведомствена работна група

Председател на Междуведомствената работна група съвсем очаквано е вицепремиерът Иво Христов, а в нея влизат председателят на ДАА и служители на агенцията, пише в. "Сега". 

В преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2026 г. кабинетът на Румен Радев вкара параграф, с който Комисията по досиетата се закрива, а дейността ѝ преминава към ДАА. Законът бе приет в началото на месец август тази година.

До 15 септември 2026 г. Иво Христов трябва да разработи предложение за нормативни промени за закриване на Комисията по досиетата и преместването на дейността ѝ. Въпреки че срокът изтича утре, засега на сайта на парламента липсва внесен законопроект по въпроса, от който да станат ясни и целите и мотивите на управляващите за ликвидирането на един независим държавен орган, избран от Народното събрание при пълен политически консенсус и обществена подкрепа и който в продължение на 19 години изпълнява държавна политика по разкриване на сътрудниците на тоталитарните комунистически служби на ръководни позиции в държавата и обществото, отбелязва сайтът desebg.com.

В приетия текст в преходите и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет липсва разграничение между отделните дейности, които Комисията по досиетата извършва, а е посочено генерално, че става въпрос за "дейността ѝ". Това означава, че към ДАА няма само да премине архивът на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА, но и основната дейност на Комисията по досиетата, за която тя бе създадена от парламента през април 2007 г., а именно установяване и обявяване на сътрудниците на тоталитарните комунистически служби.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В началото на юли вицепремиерът Иво Христов каза от парламентарната трибуна, че "Комисията по досиетата е една изчерпана структура, която има бюджет от 2,8 млн. евро годишно. Това са девет комисари със заплати от над 4000 евро, това са хиляди служители. Тази комисия е изпълнила своята мисия". В комисията обаче има деветима комисари и работят около 50 души администрация. Въпреки това за последните 3 години комисията е проверила над 70 000 души.

Последните разкрития на комисията са от преди няколко дни, когато стана ясно, че 14 бивши сътрудници на тоталитарните комунистически служби фигурират в Инициативния комитет за издигането на кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори. В края на август пък Комисията направи мащабна проверка на лицата, свързани с обществените поръчки.

Още: "Предателство към жертвите": Бившият шеф на ДАНС скочи срещу закриването на Комисията по досиетата

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Комисия по досиетата Иво Христов Румен Радев Прогресивна България
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес