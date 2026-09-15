Наближава: Над 15 евроцента поскъпване на горивата заради зелената политика на ЕС

20 евроцента поскъпване за няколко месеца на дизела в България - стана защото Черно море вече не е същото, войната на Русия срещу Украйна вдигна много риска и застраховките на танкерите поскъпнаха. А заради войната на американския президент Доналд Тръмп с Иран Ормузкият проток е затворен, но Европа не може да произвежда достатъчно сама дизел и керосин. Това стана ясно в разговор със Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация (БПГА). "Трябва да свикнем с тази тенденция нещата да вървят към поскъпване", предупреди Бенчев в сутрешния блок на Нова телевизия и напомни, че от 2028 година в ЕС влиза "втори акциз" за горивата - по 15-17 евроцента на литър заради ограничаване на вредните емисии.

САЩ и Китай в момента имат най-сериозен капацитет да рафинират горива, добави Бенчев, като наблегна специално на Китай. И изрази очакване, че Тръмп ще продължи да прави каквото си иска, дори противозаконно, защото докато бъде спряно от съда, минава време.

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Други мерки освен производство на количество

Сваляне на ДДС за горивата наполовина - така в Швеция са успели да докарат цена на дизела само с около 1 евроцент по-голяма от тази в България. Отделно, в Северна Македония са свалили ДДС за горивата до 10%. Това по думите на Светослав Бенчев. Многократно при негови медийни участия е изяснявано, че в България акцизите за горивата не могат да бъдат свалени още, защото има изисквания от Европейския съюз.

Същевременно Бенчев не вижда много смисъл в тази мярка, обаче и каза, че не може да се чака шоково поскъпване на горивата, специално на дизела. Европейският сорт "Брент" си поскъпва плавно, коментира той пред Нова телевизия. И посочи, че според него ако ще има държавни мерки, трябва да са таргетирани към важни за икономиката сектори - а не да се прави пак помощ за всички, защото "така се дават едни пари на калпак".

Светослав Бенчев изрази притеснение и, че има много малко запълване на газохранилищата в Европа - в Нидерландия, по неговите думи, запълненото е само от 40%. Но за България той не вижда сериозен трус, защото "Топлофикация София" потребява газ от договора с Азербайджан. Логично в Европа не се купува газ, защото в нидерландския хъб TTF цената за април, 2027 година, е 63 евро за мегаватчас, а октомври, 2026 година, е цели 82 евро.

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