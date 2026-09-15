Върхът на сладоледа през есента: Проф. Георги Рачев дава на септември златен медал

Слънцето днес няма да се показва много и не вярвам нещо да се случи по отношение на дъжда. Дъждът може само леко да ръсне в Западна България. Това заяви пред bTV климатологът проф. Георги Рачев в прогнозата за времето за първия учебен ден. Той обясни, че днес ще бъде едно равно и хубаво време - с температури от 16 градуса в 9 часа и малко над 20 градуса на обяд. Проф. Георги Рачев поздрави всички учениците и учителите за 15 септември. Още: Без бели мечки: Проф. Георги Рачев с прогноза за 15 септември

Топло време

Снимка: БГНЕС

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По думите му в петък ще бъде върхът на сладоледа на топлото време, като градусите ще стигнат до 27-29 градуса. На места температурите може да достигнат и до 30 градуса, уточни климатологът.

"Сухо, валежи няма да има. До неделя много хубаво и топло време. От утре ще стане все по-топло и по-топло в цяла България", отчете проф. Георги Рачев. Почти всеки ден денят се скъсява с 3 минути всеки ден.

Според него, ако септември продължава да бъде топъл, ще се окичи със златния медал.

Професорът коментира и ниското ниво на река Дунав заради продължилата повече от два месеца суша. "Ние непрекъснато се намираме на ръба на едно от най-ниските водни количества, измерени в Дунава", посочи още той. На 21 и 22 септември се очаква един процес, който да даде валежи не само в България, но и в Румъния, което да оттласне ниското количество на река Дунав, за да не спре работа и българският АЕЦ "Козлодуй".

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