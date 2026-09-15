Мощите на княза символ на Москва Донский, от които Путин се стресира, отидоха "на помощ" на руската армия при Лиман (ВИДЕО)

След като загубиха над 200 квадратни километра територия близо до Лиман, руските окупационни сили се обърнаха за помощ "свише" - за да променят нещата, на тях им бяха докарани мощите на княз Дмитрий Донски - този, който превръща Москва в център на руските земи. Лично руският диктатор Владимир Путин наскоро показа уж благочестие пред тях - и е особено запомнящо се как гледаше на един от артефактите, който наподобява ковчег - ВИЖТЕ ОЩЕ със СНИМКИ: Адът е претъпкан, но пази място за Путин: Молитвите му не струват и една сълза на тази жена

Реликварий, съдържащ тленните останки на княза, се появи сред части от руската военна групировка сили "Запад“, която се сражава по направленията Купянск и Лиман. Руското военно министерство публикува видеокадри, показващи войници, целуващи реликварията, докато "православните" свещеници им казват, че "Бог е с нас", "истината е на наша страна" и че вярата прави човек "непобедим". Мощите бяха донесени и в полева болница и в един от командните пунктове на 1-ва танкова армия.

After losing more than 200 km² near Lyman, Russian occupying forces were brought the relics of Dmitry Donskoy



A reliquary containing the prince’s remains is being taken around units of Russia’s “West” group of forces, which is fighting on the Kupiansk and Lyman axes. North of… https://t.co/pQ29kjJkB3 pic.twitter.com/Ur6EbEaAjw — NEXTA (@nexta_tv) September 14, 2026

Времето изглежда особено символично, след като Путин заяви на 1 септември, че около 5000 украински войници са били обкръжени в района - нещо, което до днешна дата така и не се потвърди. Но пък украинската армия не спира да поразява скъпа руска военна техника - ракетна система "Тор" в района на Угледар, на границата между Донецка и Запорожка област - ОЩЕ: Украйна стори нещо невиждано от 2 г. - занули Русия с нова контраофанзива, генералите спешно искат от Путин 800 000 войници (ВИДЕО)

Fighters of the NGU "Spartan" Brigade destroyed a Russian Tor-M1 air defense system worth $25 million near occupied Vuhledar. pic.twitter.com/tgDs2z8Nhi — WarTranslated (@wartranslated) September 14, 2026

ЗАГЛАВНАТА СНИМКА Е ИЛЮСТРАТИВНА!