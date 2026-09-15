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Мощите на княза символ на Москва Донский, от които Путин се стресира, отидоха "на помощ" на руската армия при Лиман (ВИДЕО)

15 септември 2026, 6:36 часа 1001 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Мощите на княза символ на Москва Донский, от които Путин се стресира, отидоха "на помощ" на руската армия при Лиман (ВИДЕО)

След като загубиха над 200 квадратни километра територия близо до Лиман, руските окупационни сили се обърнаха за помощ "свише" - за да променят нещата, на тях им бяха докарани мощите на княз Дмитрий Донски - този, който превръща Москва в център на руските земи. Лично руският диктатор Владимир Путин наскоро показа уж благочестие пред тях - и е особено запомнящо се как гледаше на един от артефактите, който наподобява ковчег - ВИЖТЕ ОЩЕ със СНИМКИАдът е претъпкан, но пази място за Путин: Молитвите му не струват и една сълза на тази жена

Реликварий, съдържащ тленните останки на княза, се появи сред части от руската военна групировка сили "Запад“, която се сражава по направленията Купянск и Лиман. Руското военно министерство публикува видеокадри, показващи войници, целуващи реликварията, докато "православните" свещеници им казват, че "Бог е с нас", "истината е на наша страна" и че вярата прави човек "непобедим". Мощите бяха донесени и в полева болница и в един от командните пунктове на 1-ва танкова армия.

Времето изглежда особено символично, след като Путин заяви на 1 септември, че около 5000 украински войници са били обкръжени в района - нещо, което до днешна дата така и не се потвърди. Но пък украинската армия не спира да поразява скъпа руска военна техника - ракетна система "Тор" в района на Угледар, на границата между Донецка и Запорожка област - ОЩЕ: Украйна стори нещо невиждано от 2 г. - занули Русия с нова контраофанзива, генералите спешно искат от Путин 800 000 войници (ВИДЕО)

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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