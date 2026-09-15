Тръмп се изфука с примирие - поредна руска рафинерия пламна. В Киев гори бензиностанция (ВИДЕО)

След като американският президент Доналд Тръмп патетично и явно прибързано обяви примирие във въздушните удари по енергийни обекти между Русия и Украйна, потвърждението, че Тръмп пак не е свършил никаква работа дойде светкавично - ОЩЕ: FT: Тръмп избърза, все още няма споразумение между Русия и Украйна за спиране на ударите по енергийни обекти

Видеокадри и снимки от явно украинска атака с далекобойни дронове в Самарска област показват, че за пореден път Сизранската рафинерия гори. Тя е собственост на "Роснефт".

"Военни и мобилни противопожарни екипи работиха цяла нощ, за да свалят вражески безпилотни летателни апарати. Общо бяха свалени над 40 дрона. В момента събираме информация за последиците от нападението. Основното е, че няма жертви. Има щети на един промишлен обект, както и на няколко жилищни сгради (прозорците са счупени). Оперативната група работи", обяви губернаторът на Самарска област Вячеслав Федорищев в официалния си канал в Телеграм, с което призна косвено удара по рафинерията - ОЩЕ: 10 взрива и черен дим: Руска рафинерия пак гори след ракетна тревога, в Киев загина дете при поредна атака (ВИДЕО)

И още - във Волгоград също е имало успешна украинска въздушна атака. Взривове са избухнали на територията на предприятието АО "Себряковцимент" - водещ производител на цимент в Русия. Засега губернаторът на областта Андрей Бочаров не е обелил и думичка в официалния си канал в Телеграм. Но геолокализация на кадри потвърждава мястото на събитието.

В Ростовска област също няма спокойствие - уцелен е склад на втория най-голям руски онлайн търговец Ozon ("Озон"). Потвърждение дава губернаторът на областта Юрий Слюсар - ударът е при Таганрог, който добавя, че са ударени и други складове, селскостопански. Но освен това под украинските удари е попаднал Таганрогския авиационен научно-технически комплекс "Г. М. Бериев", където се ремонтират и модернизират военни самолети.

Русия също нанесе удар, по Киев - в своя официален канал в Телеграм кметът на украинската столица Виталий Кличко каза, че са поразени бензиностанция и складови помещения. Има и един ранен човек.

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