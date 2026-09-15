Геноцидът над гърците в Мала Азия: Турция и Гърция се скараха за историята

След напрежението между Гърция и Турция заради посещението на Кириакос Мицотакис в пограничния остров Кастелоризо и показването на мускули от негова страна - двете страни влязоха в нов спор в първия ден на новата седмица- този път за историята и по-конкретно за годишнината, която Гърция отбелязва като ден на възпоменание на геноцида над гърците в Мала Азия, предава гръцкото издание Kathimerini. Всичко започна с изявление на гръцкото външно министерство, което заяви, че малоазиатските гърци са били „насилствено изкоренени от родните си места“ след векове присъствие в региона, което е завършило с разрушаването на Смирна през септември 1922 г.

„Запазването на историческата памет е дълг, който дължим на онези, които са загубили живота си или са били разселени, както и на бъдещите поколения. Историята не може нито да бъде изтрита, нито фалшифицирана“, заяви министерството.

Турция говори за гръцка окупация в Анадола

Турското външно министерство отхвърли гръцката версия, заявявайки, че през въпросния период „Гърция се е опитала да окупира и нахлуе в Анадола“.

„Гърция е извършила кланета и актове на разрушение срещу цивилното население в Анатолия през същия период и е признала тези престъпления, като се е съгласила да изплати обезщетение съгласно член 59 от Лозанския мирен договор“, заяви Анкара.

В него се призовават гръцките власти да „действат отговорно и със здрав разум“.

Признаването на геноцида в Мала Азия

През 1998 г. гръцкият парламент одобри законодателство, с което официално призна геноцида над гърците в Мала Азия, и определи 14 септември за национален ден на възпоменание. Датата съвпада с годишнината от Големия пожар в Смирна през 1922 г. ОШЕ: Нова криза между Гърция и Турция: Мицотакис показа мускули на Ердоган (ВИДЕА)