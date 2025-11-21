Спор за софтуера за бизнеса в парламента: Знае ли финансовият министър какво е? Страх ли го е Божанов от него?

Софтуерът за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО) предизвика дебати по време на обсъждането на Закона за държавния бюджет за 2026 година. Темата повдигна лидерът на "Да, България" Божидар Божанов в своето изказване от парламентарната трибуна, като нарече софтуера колосална глупост. Според него концепцията за СУПТО е сбъркана на много нива и неизпълнима, ще струва пари на бизнеса.

Знае ли финансовият министър какво е СУПТО?

Божанов обясни, че СУПТО е софтуер за управление на продажбите в търговските обекти. Той обаче изрази съмнение, че Теменужка Петков знае какво е това. "Министърът на финансите дори не знае какво стои зад това съкращение", смята Божанов, като изводът си направил от скорошната пресконференция на министъра по темата. ОЩЕ: Финансовото министерство влезе в обяснителен режим, за да бори "манипулации" за софтуера за бизнеса

Кой се страхува от СУПТО?

"Странно е вашето поведение за така нареченото СУПТО. От какво се страхувате, нещо ви притеснява - защо не искате да се въведе софтуерът? Има 120 одобрени от НАП софтуера, които са на сайта на НАП. Не заблуждавайте бизнеса и не заблуждавайте българските граждани, че някой гще им налага някаква тежест. Ако сте против борбата със сивата икониомика - излезте и го кажете от тази трибуна. Ако смятате, че трябва да има повече приходи в бюджета, подкрепете това предложение", призова на свой ред министърът на финансите Теменужка Петкова.

Снимка: БГНЕС

Как се бори сивата икономика?

Другият лидер на "Да, България" Ивайло Мирчев попита дали сивата икономика и криенето на оборти се бори със софтуер. "Вие се опитвате да борите това с технология от преди 15-20 години. Казахме ви какво трябва да има. Трябва да има Закон за фискализацията. Искате бизнесът да даде 250.300 млн. лв. на вятъра, за да интегрира нещо, от което няма смисъл", заяви още Мирчев.

Според него за сивата икономика е този, който я бори с вдигане на данъци.

Зелките и родното село на Ивайло Мирчев и хабера от СУПТО

В дебата се намеси и Костадин Косатдинов от "Възраждане" обърна внимание, че преди седмица е бил в родното село на Ивайло Мирчев - Крушаре, където се е срещнал с един от търговците, който му казал, че има в склада си десет зелки. "Сега за да мога да опиша тези 10 зелки, трябва да се изсветлят приходите и затова трябва да се въведе специален софтуер. На мен това нещо ще ми коства едни 1200 лв., които трябва да дам, а аз правя по 160 лв. оборот на ден", каза още Костадинов.

Мирчев заяви, че "Да, България" са в тази тема за СУПТО от 20 години, но Министерство на финансите си нямат хал хабер от софтуера, като това се отнася и до останалите политически лидери.

"Това, което стана ясно за СУПТО, че то се е зародило в Крушаре преди повече от 20 години. Човекът със зелките в Крушаре, едва ли ще ползва СУПТО", пошегува се Теменужка Петкова. ОЩЕ: Опозицията атакува финансовия министър за софтуера за бизнеса: "Не знае какво е СУПТО и манипулира"