Скръбна вест! Почина световен шампион с Германия

Бившият футболист на Байер Леверкузен, Фортуна Дюселдорф и германския национален отбор по футбол Дитер Херцог, световен шампион през 1974, е починал на 79-годишна възраст, съобщават от Бундеслигата.

Херцог се присъединява към Фортуна през 1970 и бързо се превръща в основен футболист на отбора. За шест години той записва 392 мача, в които отбелязва 81 гола. Само за първия си сезон крилото отбелязва 13 попадения и помага на Дюселдорф да се изкачи в Бундеслигата, което дава тласък на блестящата му кариера.

Дитер Херцог и Бундестима триумфират на Мондиал'74

Wir trauern um Dieter Herzog.

Der Weltmeister von 1974 ist im Alter von 79 Jahren gestorben.



Ruhe in Frieden, Dieter. 🕊️



Херцог попада в националния отбор през 1974 и моментално печели световната купа, след като ФРГ надвива Нидерландия с 2:1 на финала.

Между 1970 и 1974 Херцог изиграва 158 поредни мача за първенството, а най-паметният момент на клубно ниво е през юни 1975 при победа с 6:5 срещу Байерн Мюнхен. Той отбелязва победния гол, а в последния си мач за Дюселдорф година по-късно записва хеттрик.

Херцог играе в Леверкузен през следващите седем години и завършва кариерата си с почти 200 мача за „аспирините“.

Поклон пред паметта му!