Студио Actualno:

Скръбна вест! Почина световен шампион с Германия

21 ноември 2025, 10:15 часа 608 прочитания 0 коментара
Скръбна вест! Почина световен шампион с Германия

Бившият футболист на Байер Леверкузен, Фортуна Дюселдорф и германския национален отбор по футбол Дитер Херцог, световен шампион през 1974, е починал на 79-годишна възраст, съобщават от Бундеслигата.

Херцог се присъединява към Фортуна през 1970 и бързо се превръща в основен футболист на отбора. За шест години той записва 392 мача, в които отбелязва 81 гола. Само за първия си сезон крилото отбелязва 13 попадения и помага на Дюселдорф да се изкачи в Бундеслигата, което дава тласък на блестящата му кариера.

Дитер Херцог и Бундестима триумфират на Мондиал'74 

Херцог попада в националния отбор през 1974 и моментално печели световната купа, след като ФРГ надвива Нидерландия с 2:1 на финала.

Между 1970 и 1974 Херцог изиграва 158 поредни мача за първенството, а най-паметният момент на клубно ниво е през юни 1975 при победа с 6:5 срещу Байерн Мюнхен. Той отбелязва победния гол, а в последния си мач за Дюселдорф година по-късно записва хеттрик.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Херцог играе в Леверкузен през следващите седем години и завършва кариерата си с почти 200 мача за „аспирините“.

Поклон пред паметта му!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Германия отбор Световно първенство по футбол Байер Леверкузен Фортуна Дюселдорф
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес