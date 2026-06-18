Над 100 антични монети и накити иззеха от иманяр

Общо 126 археологически предмета, които не са били идентифицирани и регистрирани по установения ред, са иззети при полицейска операция във Вършец, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Монтана, цитирани от БТА. На 17 юни служители от сектор “Противодействие на криминалната престъпност“ към ОД на МВР в Монтана са извършили претърсване в имот на 62-годишен жител на града след получена предварителна информация. Още: След 16 години иманярска мафия: Спипаха артефакти за милиони

При процесуално-следствените действия са открити и иззети 126 предмета с белези на културно-исторически ценности. Сред тях са патинирани монети с различна големина, предмети, наподобяващи фибули, накити, пръстени и други силно патинирани обекти с различна форма и размери. Иззети са и два металодетектора. Още: Над 4000 антики хванаха ГДБОП и ДАНС. Задържани са четирима

По случая е образувано досъдебно производство.

През миналата седмица при акция на полицията от частен дом в село край Берковица бяха иззети 387 антични предмета. Още: С металотърсач и лопата: Хванаха иманяр