"Заплашвали, вдигали шум, нахлували в частни имоти": МВР в Банско за скандала с чуждестранните туристи

От полицията в Банско дадоха подробности за инцидента с чуждестранни туристи, разиграл се в курортния ни град. Според органите на реда, случаят е от 2 август, като около 23.40 часа е получен сигнал за лица, заплашващи със саморазправа пред хотел в Банско. На място веднага се изпратени полицейски служители, а до физическа саморазправа не се е стигнало. Установени са всичките лица от сигнала – 5 български граждани и 5 израелски граждани, разказа началникът на РПУ Банско Християн Пармаков.

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„Преди около 2 седмици на територията на Банско са пристигнали чуждестранни туристи, предимно непълнолетни лица. Няколко пъти сме получавали сигнали за непристойно поведение” допълни той, По думите му след 23:00 ч. вдигали прекалени много шум, хвърляли предмети през терасите и прозорците, тропали по прозорците на първия етаж на хотела, където били отседнали и показвали непристойни знаци. Получени са сигнали, че лицата прескачали огради и навлизали в частни имоти в Банско.

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Пармаков обяви, че по хотела, където отседнали чуждестранните граждани, има щети за около 15 000 евро. По предварителните данни, може да се предположи, че групата, която е била в хотела е предизвикала гражданите минаващи покрай сградата.

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Припомняме, че словесния конфликт между български и италиански граждани възникна в Банско на 2 август. Това съобщиха от полицията в Благоевград. До физически контакт между двете групи не се е стигнало.

Остри реакции след случая

Случаят предизвика изключително остра реакция в Италия, като се намесиха италианските институции и политици, а външният министър Антонио Таяни призова българските власти да изяснят всички обстоятелства. Министерството на външните работи на България излезе с официална позиция, в която подчерта, че страната ни е дълбоко обезпокоена от съобщенията за антисемитски прояви.

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„Такива прояви са недопустими и нямат място в едно демократично общество. България категорично осъжда всички форми на антисемитизъм“, заявяват от МВнР. От ведомството допълват, че поддържат постоянен контакт с МВР за изясняване на всички обстоятелства и са в готовност да окажат необходимото съдействие на италианската страна.