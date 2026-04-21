Над 2 т нелегални препарати за растителна защита хвана БАБХ

21 април 2026, 15:47 часа 324 прочитания 0 коментара
Снимка: БАБХ
Над 2 тона нерегистрирани продукти за растителна защита откриха инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Сливен, в котелското село Ябланово. Това съобщават на страницата в интернет на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Намерените общо 2016 кг/л фунгициди, инсектициди и хербициди са с етикети само на турски език и без разрешение за продажба в България.

В проверката са участвали също служители на териториалната дирекция “Национална сигурност“ и на Районното управление на МВР в Котел.

Препаратите са открити в жилищен имот в селото, както и в лекотоварен автомобил, паркиран в двора. Мястото не е регистрирано като склад, което противоречи на изискванията за условията и реда за производство, пускане на пазара, търговия, транспортиране и съхранение на продукти за растителна защита.

Към момента цялото количество е иззето и се съхранява от Областната дирекция на МВР – Сливен. По случая е образувано досъдебно производство.

Продължават усилията на БАБХ да гарантира сигурността на хранителната верига, като съвместно с МВР пресича разпространението на неразрешени препарати за растителна защита.

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
