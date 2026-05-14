Последни новини и програма за концерта на FABIENNE ERNI на 15 май

Концертът на FABIENNE ERNI (ELUVEITIE, Illumishade) е утре, 15 май, в столичния Mixtape 5 и ще протече при следната програма:

18:45 ч. – Meet & Greet;

19:30 ч. - отварят вратите за публика;

20:30 ч. - FABIENNE ERNI

22:00 ч. – Очакван край

От BGTSC декларират желанието за провеждане на събитието в приятна и безопасна среда. Опасни предмети и неакредитирани лица с професионална техника, пушене (във всичките му форми), антисоциално поведение, животни и малолетни без придружител с попълнена декларация няма да бъдат допускани в залата.

Билети се продават ексклузивно онлайн и в мрежата на Eventim.bg. Електронната версия не е необходимо да бъде отпечатана, а ще може да бъде сканирана директно от телефон. В деня на събитието цената на билета ще е 22 евро.

Политика за деца и непълнолетни: Малолетни (до 13-годишна възраст) и непълнолетни (от 14 до 17-годишни) могат да присъстват на това събитие само с придружител, който има нотариално заверено пълномощно и може да носи отговорност за действията на придружаваното лице. Когато придружителят е родител, се изисква стандартна декларация, в противен случай клубът изисква декларация с печат от нотариус. На охраната се представят освен декларация, лични карти или копие от акт за раждане на придружаваното лице. На това събитие деца до 7-годишна възраст могат да присъстват без билет.