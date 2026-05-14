При каква скорост колата изразходва най-малко гориво?

Високите цени на горивата превърнаха икономичното шофиране не просто в опция, а в необходимост. Експерти разкриха коя е оптималната скорост на шофиране за намаляване на разхода на гориво на колата.

Най-добрата скорост за пестене на гориво

Пере Наваро, ръководител на Главна дирекция „Пътно движение“ на Испания, обясни, че в диапазона на скоростта между 90 и 100 км/ч двигателят на автомобила работи с максимална термодинамична ефективност.

Според проучване, базирано на данни от няколко транспортни и енергийни организации, дори леко увеличение на скоростта извън определения диапазон може значително да повлияе на разхода на гориво. Например, увеличаването на скоростта от 100 на 110 км/ч увеличава разхода на гориво с 9%, докато при 120 км/ч увеличението е 30%.

Експертите отдават това на експоненциално нарастващото аеродинамично съпротивление. Колкото по-бързо се движи автомобилът, толкова повече енергия е необходима за преодоляване на съпротивлението на въздуха.

Наваро отбелязва, че шофирането с 90 км/ч по магистрали не се препоръчва. За шофьорите по магистрали е важно да поддържат постоянно темпо от съображения за безопасност, тъй като ненужно бавното шофиране може да доведе до инциденти.

Ръководителят на Главна дирекция „Пътно движение“ на Испания подчерта, че по нормални пътища – където ограничението на скоростта го позволява – скорост от 90 км/ч е не само разрешена, но и идеална от гледна точка на ефективността.

Правилната експлоатация на скоростната кутия на автомобила също е от решаващо значение. Експертите препоръчват шофиране на възможно най-високата предавка. При скорости, приближаващи 50 км/ч (31 мили/ч), е най-добре да се превключи на четвърта или пета предавка.

Ниските предавки са полезни при ускорение или изкачване на хълмове, но на дълги разстояния те са основният враг на ниския разход на гориво. Идеалният диапазон на оборотите за съвременните двигатели е 1500–3000. Поддържането на двигателя в този диапазон значително намалява разхода на гориво.

Експертите препоръчват и използването на автопилот. Той помага за поддържане на постоянна скорост и елиминиране на колебанията в натиска на педала на газта.

Също така всеки шофьор трябва да знае, че реалният разход на гориво не зависи от популярни трикове, а от техническото състояние на автомобила и стила на експлоатация. Работата на климатика всъщност може да увеличи разхода на гориво с около 1,5–2 литра.

