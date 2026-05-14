"Това не са нови милиони": Кметът на "Младост" разкри истината за биткойните си

Това не са нови милиони. Това е стара инвестиция с нова пазарна стойност. Така кметът на столичния район "Младост" Ивайло Кукурин обясни и призна, че е милионер в криптовалута. Средствата са получени като дарение от неговите родители, написа той в позиция до медиите. Изявлението му идва, за да опровергае разпространяваните неверни твърдения и внушения, че "през 2024 и 2025 г. е получил милиони левове под формата на дарения".

"Това е напълно невярно и откровена лъжа", заяви той и се заканва за потърси правата си в съда към медиите и хората, които разпространяват лъжи за него и семейството му.

"Средствата не са свързани с мандата ми на кмет, с район "Младост", с обществени поръчки, инвеститори или административни решения. Декларирал съм произхода им такъв, какъвто е. Не съм скрил нищо и не съм подвел институциите или обществото", посочи още той.

По думите му в случая става дума за опит една стара, публично декларирана инвестиция да бъде представена като ново придобито богатство по време на неговия мандат.

Той определя разкритието, че е криптомилионер, като атака, защото е засегнал бизнес интереси.

"През последните седмици поставих публично въпроси, които засягат сериозни икономически интереси, включително казуса със заменката на НИКМИ. Не съм изненадан, че след това започнаха атаки. Когато зададеш неудобните въпроси, отговорът често идва не с факти, а с атаки. Аз няма да вляза в този сценарий с мълчание. Ще продължа да говоря открито, да работя прозрачно и да защитавам интереса на жителите на район "Младост" - спокойно, последователно и с ясното съзнание, че истината няма нужда от шум, а от смелост да бъде казана", пише Кукурин.