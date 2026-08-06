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Нападателите подражавали на "ловците на педофили", но се гаврили с жертвата: Подробности за убийството в Пловдив

06 август 2026, 15:40 часа 3172 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
Нападателите подражавали на "ловците на педофили", но се гаврили с жертвата: Подробности за убийството в Пловдив

За жестокото убийство в Пловдив са задържани около 10 младежи на възраст между 14 и 17 години, като към момента текат привличания на 5 от лицата, три момчета и две момичета - тези, които най-активно са участвали в побоя. "Било е не само побой, а и гавра с жертвата", обяви по време на брифинг Анелия Трифонова, наблюдаващ прокурор по досъдебното производство по жестокото убийство на 37-годишен мъж в Пловдив.

"Жертвата е била с изключително тежки травми. С разкъсвания на бял дроб, черен дроб, бъбреци, черепно-мозъчна травма. В безпомощно състояние е бил открит от свидетел. Часове след като е бил приведен в болницата е починал", обясни прокурор Трифонова. 

Обвинението

Повдигнатото обвинение е за деяние, извършено по особено мъчителен начин за жертвата, с особена жестокост по хулигански подбуди и по сексуални подбуди. 

"Има лица, които са били свидетели, снимали, а други са участвали сериозно в побоя. Всичките комуникации с жертвата са заснети, ние имаме достъп до тези записи, включително и в собствените им телефони, но предстоят огледи", обяви наблюдаващият прокурор. ОШЕ: Защо 17-годишен лови педофили, а не държавата? (ВИДЕО)

Групата подражавала на ловците на педофили

Става въпрос за група младежи, които се опитват да се саморазправят с педофили в тяхната представа.

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Групата младежи примамили жертвата на среща. 17-годишно момиче се представяло за 15-годишно. ОЩЕ: "Ловецът на педофили": Общински съветник е сред задържаните и заподозрени за педофилия (ВИДЕО)

Идеята възникнала в хода на комуникацията, като младежите решили да подражават на ловците на педофили в социалните мрежи, да провокират среща, но не да пристъпят към задържане на лицето и уведомяване на органи на реда, а да се саморазправят с него.

Директорът на ОДМВР - Пловдив Васил Костадинов уточни обаче, че групата не е създадена с цел извършване на престъпления, а се състои от деца, които имат общи интереси, слушат една и съща музика и са почти всяка вечер заедно във времето, в което не са на училище.

"Те са приятели по между си. Нямаме данни, че назад във времето тази група е вършила нещо подобно, но в хода на разследването се установиха данни, че има проява от подобен характер на двама от участниците в тази група на друго място в града. На оживено кръстовище в Пловдив спрямо друга категория лица", обясни Костадинов. 

Ст. комисар Костадинов отговори и дали младежите имат връзка със скинари и ултраси. Той не уточни, но каза, че има определени данни, които обаче по думите му не означават, че младежите членуват или са съпричастни към тези групи. ОЩЕ: Престъпление от омраза?: Жестоко убийство на мъж в Пловдив, съгражданите му искат справедливост

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Пловдив разследване прокуратура убийство Ловци на педофили
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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