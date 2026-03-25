Зле скалъпен сценарий: МВР объркали имената на двама от убитите на "Петрохан"

В протокола на МВР от огледа на хижа „Петрохан“ разследващите са объркали Ивайло Иванов и Дечо Василев. Това пише в профила си във Facebook журналистът Владо Йончев, след интервю на Ралица Асенова, майка на Николай Златков, намерен мъртъв в кемпера под връх Околчица заедно с Ивайло Калушев и 15-годишния Александър Макулев. В него тя поставя поредната порция въпроси, след като вече разполага със съдебно-медицинските експертизи на почти всички от загиналите в трагедията "Петрохан – Околчица".

"Да кажем стават грешки, толкова си могат", пише Йончев. Но напомня, че на базата на този документ с невярно съдържание, "прокуратурата ни разказва каква е фактическата обстановка и ни убеждава, че точно така е станало. Нищо, че това противоречи на разказите на единствения свидетел Деян Илиев и на поемното лице - кмета на Гинци“.

Напомня и че веднага се появява "удобен журналист и като Кашпировски ни омагьосва, че Деян е бил в шок, затова се е объркал".

Журналистът смята, че истината е, че прокуратурата изобщо не се интересува от фактическата обстановка, заюото си имат своя версия и си я налагат. "Нищо, че е конспиративна и противоречи на фактите и на здравия разум".

Той се пита и каква е работата на наблюдаващия прокурор. Не е ли точно да установи дали документите отговарят на истината или са с невярно съдържание? „Защото за правния мир няма значение какво наистина е станало. Има значение какво пише в протокола. МВР и прокуратурата произвеждат паралелна реалност. И наричат конспиратори всички, които вярват на очите си, а не на думите на органите, които за 20 години не разкриха нито едно поръчково убийство“, добавя Йончев.

Припомняме, че майката на Николай Златков многократно обясни за странни рани по тялото на сина й, както и за двата проектила в главата му. Тя заяви и че има разминаване в дадите на смъртта на тримата убити в кемпера под връх Околчица.

В протокола на МВР от огледа на хижата разследващите са объркали Ивайло Иванов и Дечо Василев. Да кажем стават грешки,... Публикувахте от Владо Йончев в