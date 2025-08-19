Не се прибрала със стадото си: Доброволци и полицаи търсят 78-годишна жена

Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

19 август 2025
Доброволци и полицейски екипи издирват 78-годишна жена в казанлъшкото село Средногорово, съобщи за БТА кметът на селото Илиян Илиев. Жената се казва Кръстина Първанова и е в неизвестност от вчера. 

Жената има малко стадо, което извежда на паша, но снощи около 19:00 часа в селото са се прибрали само животните ѝ, което притеснило нейните близки. Сутринта те са подали сигнал до кмета, който е уведомил органите на реда. 

Въпреки дъждовното време, в момента се обхожда землището на селото. Участват местни жители и доброволци, но землището е доста голямо и не са излишни още хора, посочи кметът. 

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
