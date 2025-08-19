Брутално убитата жена в Първомай е жертва на отмъщение?

Димитрина Грозева беше брутално убита в дома си в Първомай, като се появи нова версия за причината за престъплението. Най-вероятно става въпрос за отмъщение от страна на бившия приятел на дъщеря ѝ. 22-годишната студентка Йоана видяла записите от охранителните камери в дома им в Първомай и веднага разпознала бившия си приятел, сочен за убиец на майка ѝ. Това разказа пред "24 часа" близък до семейството. В резултат на описанието от момичето разследващите бързо са го заловили снощи в "Студентски град", където той живее.

Мотивът му за убийство

Младежът е също на 22 години и имал кратка връзка с Йоана, на която тя сложила край. Разярен, той решил да се разправя. Отправял заплахи чрез момичето към цялото семейство, без да му пука, че баща ѝ Здравко Грозев е полицай в Първомай. "Ще има трупове", предупреждавал той. Но семейството не обръщало внимание на думите му. И така до фаталната нощ на 17 срещу 18 август, когато замаскиран се вмъкнал в дома им. Спорно е дали е влязъл през вратата, или е прескочил оградата. В това време съпругът на убитата Димитрина Грозева е бил дежурен в Районното управление.

Още: Задържаха заподозрян за убийството на жената на полицай в Първомай

При вида на непознат човек кучетата се разлаяли. Димитрина решила да провери какво става. Била сама в къщата. Последвало фаталното намушкване в областта на врата ѝ. От острата кръвозагуба 45-годишната жена издъхнала.

На страшната гледка се натъкнал 18-годишният ѝ син Атанас, който се прибрал в ранните часове на деня.

Първоначално полицията е работила по версията за обир. Щом дъщерята на убитата обаче разпознала бившия си приятел, разследващите насочили вниманието си към него. И го открили в "Студентски град". Младежът е задържан, но въпреки това хората в Първомай са притеснени от жестокото убийство. Те коментират, че ако миналата нощ в къщата е имало и други хора, жертвите е можело да бъдат повече.

"Досега такова нещо в нашия град не се е случвало", казват съседи. По думите им Йоана е студентка в София, а не в Пловдив. Именно в столицата се запознала със заподозрения в жестокото убийство.

Още: От къщата се чули изстрели: Баща уби сина си край София

Действията по разследването продължават, предстоят експертизи. От прокуратурата и полицията на този етап нищо не коментират.