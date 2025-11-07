Любопитно:

07 ноември 2025, 14:17 часа 549 прочитания 0 коментара
"Някой с главно “Н”, може и “Д” предупреждава друг, вероятно бивш с малко “б”: Нови хипотези за кражбата на гориво от "Лукойл"

Кражбата на близо 7 тона дизелово гориво за около 7 млн. лв. от тръбопровода на "Лукойл" до Стара Загора събуди прелюбопитни тези за това как точно прокуратура и полиция в града разкриват източване на гориво от тръбопровода от Нефтохим до София, за което собственика (юридическо лице, свързано с Лукойл) не е знаело.

В своя публикация разследващия журналист от "Антикорупционния фонд" Николай Стайков обяснява предисторията - четиримата извършители са задържани за 72 часа, като предстои да им бъде наложена мярка "постоянен арест". Двама от престъпната група са криминално проявени. Полицай разкри подробности за престъпното деяние. Горивото е източено южно от Стара Загора от тръбопровод на "Лукойл", по която е отивало към нефтобаза край града. Полицията не знае за какъв период от време е извършено деянието и по кое време е извършена кражбата.

И още: "Прелюбопитна новина - Много е странно как не е знаело, при положение че последната информация отпреди години е, че има монтирани измерителни уреди на тръбата със статут на данъчен склад, и няма как да се губят тонове, без да се засече. Ерго, това явно не работи. Още по-странно става, ако поровим коя е охранителната фирма на тръбата - единствената информация от архивите е, че това е фирма “Ипон-1” ООД, от която бившият премиер Бойко Борисов категорично е излязъл след влизането си в политиката като я прехвърля на братовчеда си и съсед Радо (никой не му помни другото име, да ме прощава), и на другарката си в живота Цветелина Бориславова", пише още той.

Какво следва?

Оттук хипотезите са две, твърди Стайков: "(1) буден селянин е подал сигнала, довел до брилянтната прокурорско-полицейска операция и (2) някой, който контролира и полиция, и прокуратура подава важен сигнал към някой друг, може би ортак или нещо такова. Някой с главно “Н”, може и “Д” предупреждава друг, вероятно бивш с малко “б”. Тъй като следващият собственик на “Лукойл” ще има пълната оперативна информация за потоците на стоки и пари от и към фирмата - един съвет: следете новините около “Лукойл”, както и физиономиите на замесените лица за нервни реакции", пише още той.

