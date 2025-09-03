Войната в Украйна:

Нов инцидент: Тролей и трамвай се удариха в София

03 септември 2025, 19:23 часа 716 прочитания 0 коментара
Тролей и трамвай се удариха в района на площад "Руски паметник" в София, предаде репортер на bTV. Инцидентът е станал около 18:00 часа. Това е пореден инцидент в столицата с градския транспорт, след като вчера трамвай дерайлира и се удари в подлез.

Втори трамвай дерайлира в ранния следобед на 2 септември на кръстовището срещу гара "Подуяне", а късно вечерта трамвай аварира на бул. "Константин Величков".

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
