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Нова БГ схема: Задържани източвали горивата на Европа със скимирани карти (ВИДЕО)

22 юни 2026, 12:26 часа 513 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Нова БГ схема: Задържани източвали горивата на Европа със скимирани карти (ВИДЕО)

Българският престъпен гений роди нова трансгранична схема, този път със скимиране на карти за гориво.

При спецакция у нас на българските и румънските власти на 18 юни срещу мрежа за клониране на карти за горива са били задържани двама души.

Това съобщиха от Главна дирекция (ГД) "Борба с организираната престъпност" (БОП) на Фейсбук страницата си.

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5 адреса и автомобил в София и Ямбол са били претърсени по време на операцията. Престъпната група се е занимавала със скиминг на карти за зареждане на горива от европейски търговски вериги и финансови измами за хиляди евро. Арестуваните у нас са на 30 и 48 години. Други двама членове на престъпната група вече са задържани и са предадени на румънски съд през май тази година.

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Съвместното разследване на трансграничното престъпление е започнало в средата на миналата година под името JI Secure Pay и под координацията на Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа (SELEC).

Установено е, че от април 2025 г. до февруари т.г. членове на групата – български граждани, са монтирали скимиращи устройства на бензиностанции за самообслужване на територията на Румъния и страни от ЕС. Копираните данни от картите за гориво на потребителите са били използвани за фалшифициране на платежни инструменти, използвани за зареждане на гориво в особено големи количества.

Действията по неутрализирането на престъпната дейност продължават, допълниха от ГДБОП.

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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