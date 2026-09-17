Който не е съгласен с Росен Йорданов за Петрохан, да търси психиатър: Така излезе от негово телевизионно гостуване

"Ами ... мисля, че да. Ако съдим по това какви хора ми се обаждаха – от най-различни партии и професии, мисля че да. Ако съдим по реакциите на определени политици, мисля че не. Работил съм 24/7 – като бях на морето, за 3 седмици съм стъпил 2 пъти на плажа". Това заяви криминалният психолог Росен Йорданов.

Експертиза – с подмятания и квалификации

Той не пропусна да каже, че "има един ваш колега Владимир Йончев" (главният редактор на OFFNews), който се бил упражнявал 6 месеца в сценарии, но ако бил разследващият журналист на "168 часа" Слави Ангелов, щяло да е по-правоподобно, защото става въпрос за експертиза. "Тествали сме нашата експертиза постоянно – пишеш профил, след това виждаш този човек, когото хващаш, дали отговаря“, поясни психологът пред БНТ. Според него, "понякога" да наблюдаваш някого е по-добре, отколкото пряко да взаимодействаш с обекта на наблюдение. Имахме на разположение видеозаписи, аудиозаписи, когато те са се държали естествено (шестимата убити в случая "Петрохан-Околчица"), уточни Йорданов - Още: След скандала с Валерия Велева: АЕЖ призова за разследване на "Епицентър" и "ПИК"

СНИМКА: Владимир Йончев, Студио Actualno

Не е имало каквото и да е разногласие между нас – така психологът отговори на въпрос дали четиримата експерти, изготвили съдебно-психиатричната експертиза, са имали различни становища дори в някои аспекти по случая. „Да си родител и психолог е ужасно нещо – допускаш грешки“, посочи още Йорданов, но според него родителите много често не осъзнават грешките. "Този случай се разгърна в период на кампания", продължи експертът и беше засечен с въпрос: Защо тогава сега пресконференция? Защото сега приключихме, гласеше отговорът, но после уточни, че основните експертизи са приключили – "кой кого е застрелял, кога го е застрелял", "на 99%, чака се подпис" - Още: Корекцията ви е абсолютно коректна. Удивлявам се откъде медии и граждани имат самочувствие да говорят за срокове при убийство

Йорданов призна накрая, че "разбира се имаше“ контрапродуктивен ефект, защото в залата за пресконференции били допуснати клакьори. "В един момент почваш да говориш, почват да дюдюкат, крещям ми че съм лъжец – имаше сценарий да бъда прекъснат", обясни той (всъщност в диалог той основно влезе с близки на загиналите и то по конкретни елементи от случая, по които те поискаха отговори). "Аз съм бил на места, където ръцете им щяха да треперят", добави Йорданов по адрес на коментиращи случая и използва епитет, че има хора "силни зад клавиатурката", но не ги бил виждал на терен – ОЩЕ: "Петрохан-Околчица": Шест жертви, но револверът на жълтия пиар не спира да гърми

Интересен щрих от Йорданов – на питане как така Ивайло Калушев е прикривал, че е такъв педофил, отговорът беше: "По много начини". По думите на Йорданов, 90% от хората биха казали за такъв тип педофили, че са прекрасни хора. И хвърли "бомба" - още в Мексико като е бил Ивайло Калушев, имало списък с хора за учредяване на "Да, България" и приятел на Калушев искал той да оценява с екстрасензорните си способности кой да влезе и кой да не влезе в списъка.

"Там е страшна работа – има сметки, през които са минали над 4 000 000 лева", заяви Йорданов за дейността на Ивайло Калушев, като уточни, че има друго дело за финансирането и тепърва има да се работи по него.

"Не може по тази тема да има обществено разногласие – но има, което показва, че огромен брой хора имат нужда от спешна психиатрична помощ", заключи Йорданов, според когото имало взаимен контрол между експертите и МВР по случая. На въпрос дали ще се оттегли от случая, психологът отговори: "Нека се опитат да докажат моята предубеденост", с което даде заявка да не се оттегля. "В България се броят на пръстите на едната ръка хората, които могат да направят тази експертиза", добави Йорданов с апломб колко е квалифициран. Но и призна, че експертизата е пусната "урбулешката" в сайтовете "Епицентър" и ПИК, като Йорданов твърди, че се обадил по редакциите с молба да има корекция на лични данни. Но на въпрос как така изтичат такива неща, отговорът беше: "Вие ще кажете, вие имате шпиони в МВР". Неговото мнение е, че не било добре пиар екипът да идва с министъра, а не да има пиар за министерството, който да се грижи за министерството – ОЩЕ: Адвокати приканват прокуратурата да махне Росен Йорданов от делото "Петрохан-Околчица"