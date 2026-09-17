Войната в Иран::

Който не е съгласен с Росен Йорданов за Петрохан, да търси психиатър: Така излезе от негово телевизионно гостуване

17 септември 2026, 8:03 часа 529 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Който не е съгласен с Росен Йорданов за Петрохан, да търси психиатър: Така излезе от негово телевизионно гостуване

"Ами ... мисля, че да. Ако съдим по това какви хора ми се обаждаха – от най-различни партии и професии, мисля че да. Ако съдим по реакциите на определени политици, мисля че не. Работил съм 24/7 – като бях на морето, за 3 седмици съм стъпил 2 пъти на плажа". Това заяви криминалният психолог Росен Йорданов.

Експертиза – с подмятания и квалификации

Той не пропусна да каже, че "има един ваш колега Владимир Йончев" (главният редактор на OFFNews), който се бил упражнявал 6 месеца в сценарии, но ако бил разследващият журналист на "168 часа" Слави Ангелов, щяло да е по-правоподобно, защото става въпрос за експертиза. "Тествали сме нашата експертиза постоянно – пишеш профил, след това виждаш този човек, когото хващаш, дали отговаря“, поясни психологът пред БНТ. Според него, "понякога" да наблюдаваш някого е по-добре, отколкото пряко да взаимодействаш с обекта на наблюдение. Имахме на разположение видеозаписи, аудиозаписи, когато те са се държали естествено (шестимата убити в случая "Петрохан-Околчица"), уточни Йорданов - Още: След скандала с Валерия Велева: АЕЖ призова за разследване на "Епицентър" и "ПИК"

СНИМКА: Владимир Йончев, Студио Actualno

Не е имало каквото и да е разногласие между нас – така психологът отговори на въпрос дали четиримата експерти, изготвили съдебно-психиатричната експертиза, са имали различни становища дори в някои аспекти по случая. „Да си родител и психолог е ужасно нещо – допускаш грешки“, посочи още Йорданов, но според него родителите много често не осъзнават грешките. "Този случай се разгърна в период на кампания", продължи експертът и беше засечен с въпрос: Защо тогава сега пресконференция? Защото сега приключихме, гласеше отговорът, но после уточни, че основните експертизи са приключили – "кой кого е застрелял, кога го е застрелял", "на 99%, чака се подпис" - Още: Корекцията ви е абсолютно коректна. Удивлявам се откъде медии и граждани имат самочувствие да говорят за срокове при убийство

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Йорданов призна накрая, че "разбира се имаше“ контрапродуктивен ефект, защото в залата за пресконференции били допуснати клакьори. "В един момент почваш да говориш, почват да дюдюкат, крещям ми че съм лъжец – имаше сценарий да бъда прекъснат", обясни той (всъщност в диалог той основно влезе с близки на загиналите и то по конкретни елементи от случая, по които те поискаха отговори). "Аз съм бил на места, където ръцете им щяха да треперят", добави Йорданов по адрес на коментиращи случая и използва епитет, че има хора "силни зад клавиатурката", но не ги бил виждал на терен – ОЩЕ: "Петрохан-Околчица": Шест жертви, но револверът на жълтия пиар не спира да гърми

Интересен щрих от Йорданов – на питане как така Ивайло Калушев е прикривал, че е такъв педофил, отговорът беше: "По много начини". По думите на Йорданов, 90% от хората биха казали за такъв тип педофили, че са прекрасни хора. И хвърли "бомба" - още в Мексико като е бил Ивайло Калушев, имало списък с хора за учредяване на "Да, България" и приятел на Калушев искал той да оценява с екстрасензорните си способности кой да влезе и кой да не влезе в списъка.

"Там е страшна работа – има сметки, през които са минали над 4 000 000 лева", заяви Йорданов за дейността на Ивайло Калушев, като уточни, че има друго дело за финансирането и тепърва има да се работи по него.

"Не може по тази тема да има обществено разногласие – но има, което показва, че огромен брой хора имат нужда от спешна психиатрична помощ", заключи Йорданов, според когото имало взаимен контрол между експертите и МВР по случая. На въпрос дали ще се оттегли от случая, психологът отговори: "Нека се опитат да докажат моята предубеденост", с което даде заявка да не се оттегля. "В България се броят на пръстите на едната ръка хората, които могат да направят тази експертиза", добави Йорданов с апломб колко е квалифициран. Но и призна, че експертизата е пусната "урбулешката" в сайтовете "Епицентър" и ПИК, като Йорданов твърди, че се обадил по редакциите с молба да има корекция на лични данни. Но на въпрос как така изтичат такива неща, отговорът беше: "Вие ще кажете, вие имате шпиони в МВР". Неговото мнение е, че не било добре пиар екипът да идва с министъра, а не да има пиар за министерството, който да се грижи за министерството – ОЩЕ: Адвокати приканват прокуратурата да махне Росен Йорданов от делото "Петрохан-Околчица"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Петрохан Росен Йорданов връх Околчица шесторно убийство
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес