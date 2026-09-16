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Теч на газ от цистерна затвори жп гарата в Карнобат

16 септември 2026, 11:38 часа 465 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Теч на газ от цистерна затвори жп гарата в Карнобат

Теч на газ от жп цистерна с пропан-бутан наложи евакуацията на железопътна гара в Карнобат. Инцидентът е станал с товарна композиция, която се намира на около 700 метра от гарата и на значително разстояние от жилищни сгради. Към момента няма данни за опасни концентрации или вредни емисии във въздуха.

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По първоначална информация изпускането е слабо и е установено в района на един от крановете на цистерната. На място са изпратени екипи на пожарната и полицията, а районът е обезопасен, съобщи БНТ.

Като превантивна мярка жп гарата е евакуирана. Очаква се специализиран екип, който пътува от Варна, да пристигне на място и да предприеме действия по отстраняването на проблема.

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жп гара Карнобат теч на газ
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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