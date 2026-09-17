Горива по 2.50 евро: Богдан Богданов обвини властта в пасивност и поиска спешни мерки за най-уязвимите

Правителството е изключително пасивно относно вземането на мерки за високите цени на горивата. Проблемът с дизеловото гориво е от февруари, не е от вчера. Запасите намаляват, логистиката се влошава. Реакция трябваше да има много по-рано. През 2022 г. имаше изпреварващи мерки при доста по-ниски цени. Сега е важно да има един пакет към най-уязвимите групи и сектори. Това каза депутатът от "Продължаваме Промяната" Богдан Богданов в ефира на Нова телевизия.

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По думите му първо трябва да се разработи механизъм за различни ценови нива, защото те предполагат, че цените могат да стигнат и до 2.50 евро на литър. „Големият проблем е, че инфлацията ще се влоши, защото високите цени на горивата се пренасят на масата на всеки един човек“, каза той.

Депутатът от ПП обясни, че има възможност да се осигури финансиране за такъв пакет от мерки, като например от свръхпечалбата на „Лукойл“. Могат да се обложат и допълнителните приходи на компанията. Това може да се използва като механизъм днес. Източници за финансиране има. Пакетът трябва да е към най-уязвимите сектори и да има определени лимити при определени цени на горивата“, обясни той.

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По думите му няма гаранция, че това ще намали значително цените на храните по рафтовете. „Важно е и механизмите за натиск върху високите цени на храните да работят“, добави Богданов.

Той каза, че тези мерки е трябвало да се предприемат преди три месеца и управляващите много са се забавили.